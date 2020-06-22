Son dakika: Libya hükümetinden Hafter'e şok! Yolsuzluk belgeleri ortaya çıktı
Son dakika... Libya hükümetinin darbeci Hafter ile mücadelesi sürüyor. Meşru hükümet, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in mali yolsuzluk yaptığını kanıtlayan iki belge yayımladı.
Söz konusu belgeler, Temmuz 2016'da Fransız Le Monde gazetesinde "Hafter (ülkenin doğusundaki) Barka ekonomisine nasıl egemen oldu?" başlığıyla yayımlanan raporu doğrular mahiyette.
BELGEDE NELER VAR?
Öfke Volkanı Operasyonu daha önce de Hafter'e bağlı Askeri Yatırım Komisyonunun, Mart 2019'da İtalyan Balıkçılık Kurumları Ulusal Federasyonu ile anlaşma imzaladığı yönünde bir rapor yayımlamıştı.
Raporda, bu anlaşma gereğince, Hafter milislerinin İtalyan balıkçı teknelerinin 5 yıl boyunca her ay 10 bin avro karşılığında Libya kara sularında avlanmalarına izin vereceği ve onları koruyacağı bilgisine yer verilmişti.
CİDDİ BORÇLANMA
Öfke Volkanı Operasyonunun Haziran 2019'da yayımladığı başka bir raporda ise Hafter milislerinin kontrol ettikleri bölgelerde ekonominin geleceğine yönelik yeni gelir kaynaklarına erişmek için izlediği mekanizmalar hakkında bilgi verilmişti.
Raporda, "Hafter, Askeri Yatırım Komisyonunu, yerel kaynakları tahsis etmek ve ciddi borçlanmaya giden krediler alabilmek için kullanıyor." ifadelerine yer verilmişti.
Libya hükümeti, son dönemde başta Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere Terhune vilayeti ve diğer bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Sahnede bayıldı! Korona olduğunu öğrendi
- Almanya’da şok! 1000'den fazla kişide...
- İki kere Rusya’yı deşifre etmişti! Libya'dan kritik haber
- Darbeci Sisi Firavunlukta yarışıyor! İnandığı 'SAHTE TANRILAR' kim?
- Bakan Çavuşoğlu net konuştu: Tam bir hayal kırıklığı
- "Türkiye'yi engelleyecek donanma kur"
- Irak'tan açıklama: Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonları...
- Ukrayna'dan 176 kişinin öldüğü olay için net çağrı
- Korkunç korona bilançosu: Son 24 saatte...
- İran Libya'da tarafını duyurdu! "Destekliyoruz"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düğün genelgesi ne zaman yayınlanacak? Düğünler nasıl yapılacak? Düğün salonu kuralları nasıl olacak?
- Son dakika: Kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? 2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor?
- TOKİ Edirne Merkez kura sonuçları isim listesi: 2020 Edirne TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?
- Son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Rize 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Rize Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- İstanbul'da ucuz ev ilanları yayımlandı! 120 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun satılık evler
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama: 2020 Haziran sözlü sınav ne zaman yapılacak?
- eba.gov.tr: EBA seminer canlı yayın izle! 2020 MEB EBA öğretmen girişi nasıl yapılır?
- Maske cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu hangi illerde? İşte maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller
- Son dakika: Altın kritik seviyede! 22 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Yükseliş sürecek mi?