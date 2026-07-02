İslam Memiş : "Yıl sonuna kadar sert hareketler sürecek"

Altın piyasalarında yaşanan hareketlilik hem yatırımcıları hem de borcu olanları yakından ilgilendiriyor. Sabah saatlerinde kayıplarını telafi ederek yeniden yükseliş trendine giren ons altın ve gram altın, kritik seviyelere ulaştı. Peki, altın fiyatlarındaki bu dalgalanma ne anlama geliyor? Altın hala en güvenli liman mı yoksa küresel güçlerin bir manipülasyon aracı haline mi geldi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son gelişmeleri ve merak edilen tüm soruları A Haber ekranlarında yanıtladı.