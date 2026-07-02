"Ay Yıldız" karargahı kapılarını açıyor: MSB bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız'da olacak

Türkiye'nin savunma altyapısında devrim niteliği taşıyan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni kalbi olarak nitelendirilen Ay Yıldız Karargâhı, bugün kapılarını ilk kez dünyaya açıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık basın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacak olan dev yerleşke, sadece askeri bir komuta merkezi değil, aynı zamanda uluslararası diplomasinin yeni çekim merkezi olacak. A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, modern mimarisi ve stratejik önemiyle dikkat çeken Ay Yıldız Karargâhı’ndaki tarihi anların detaylarını aktardı.