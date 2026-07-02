Atina'da İsrail çatlağı: Yunanistan'da "İsrail'in kuklası olduk" manşeti

Yunanistan'da Miçotakis hükümetinin İsrail ile kurduğu yakın ilişkiler ve Ege adalarını İsrail silahlarıyla donatma girişimi, komşuda büyük bir infiale neden oldu. Yunan medyası, "İsrail'in kuklası olduk" manşetleriyle Atina yönetimini topa tutarken, Selanik’te düzenlenen terör saldırıları siyasi tansiyonu zirveye taşıdı. Ülke genelinde hayat pahalılığı ve İsrail ile yakınlaşma nedeniyle hükümete olan destek hızla erirken, A Haber muhabiri İlhan Tahsin komşuda yaşanan sıcak gelişmeleri tüm detaylarıyla aktardı.