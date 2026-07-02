Bakan Memişoğlu: "Tarihin en büyük hasta nakil operasyonunu gerçekleştirdik!"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Bakanları Konferansı'nda Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinde sergilediği eşsiz dayanışma ve sağlık mücadelesini dünyaya duyurdu. "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası kurulan dev sağlık ordusunun kapasitesini rakamlarla ortaya koyan Memişoğlu, tarihin en büyük hasta nakil operasyonuna imza atıldığını vurguladı. Bakan Memişoğlu, bölgedeki lojistik yönetiminden sahra hastanelerine, dijital sistemlerden kardeş ülke Azerbaycan’ın vefasına kadar kritik süreci A Haber ekolüne yakışır çarpıcı detaylarla paylaştı.