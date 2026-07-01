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Var Mısın Yok Musun 14. bölümüyle bu akşam atv'de

Esra Erol'un sunumuyla Var Mısın Yok Musun yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de!

Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi?

HERCAİ 14. YENİ BÖLÜM (SON BÖLÜM) ÖZEL VİDEOLAR

Hercai son bölümde çalan şarkı HERCAİ SON BÖLÜMDE ÇALAN ŞARKI |VİDEO REYYAN'A BABA KORUMASI |VİDEO ASLANBEY'LERİN GELİNİ REYYAN! |VİDEO GEÇMİŞTEN KALAN TEK HATIRA… |VİDEO
Kızımın üzerine gittiğiniz yeter! KIZIMIN ÜZERİNE GİTTİĞİNİZ YETER!
Reyyan bundan sonra benim karım 'REYYAN BUNDAN SONRA BENİM KARIM'
Miran Reyyana aşkını haykırıyor MİRAN REYYAN'A AŞKINI HAYKIRIYOR
Hercai 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı heyecan dorukta HERCAİ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI HEYECAN DORUKTA
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