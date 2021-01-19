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KOVID-19 geçirenler dikkat! Uzman isim A Haber canlı yayınında uyardı

A Haber
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Giriş: 19.01.2021 15:25
Güncelleme:19.01.2021 15:43
Yapıla bir araştırma Kovid-19'u atlatanların üçte birinin taburcu edilmelerini izleyen ilk 5 ay içinde solunum yolu ve kalp-damar rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ortaya koydu. Peki bunun altında yatan sebepler ne? Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın A Haber canlı yayınında merak edilen tüm sorulara yanıt verdi.

A Haber canlı yayınına konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sona eren hastaların üçte birinde 5 ay içerisinde görülen rahatsızlıkların nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Peki en sık hangi rahatsızlıklar görülüyor? Bu araştırmanın Türkiye'deki yansıması nedir? Bu sorular Prof. Dr. Yalçın yanıt verdi.

Temmuz ayı içerisinde ABD'de yayınlanan bir çalışmanın sonucunda taburcu edilen hastalarının yüzde 15'nin yeniden hastaneye yatırıldığını, yüzde 40 oranında hastanın ise tamamen normale dönmediğini söyleyen Prof. Dr. Yalçın, "Bizim hastalarımızda ise küçük bir kısmında solunum sıkıntısı ve göğüs hastalıklarına başvurduklarını biliyoruz. Bunun yanında nörolojiik semptomlarla başvuranlar var." ifadelerini kullandı.

Kalp kasınında tutulum gösteren vakalarında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yalçın, Kardiyoloji servisininde kontrolünden geçmesini tavsiye ediyoruz.

Koronavirüsün birçok organı tutabileceğini ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, hastalığı atlattıktan sonra yeniden hastaneye şikayet başvuru yapanların önemli bir kısımının 65 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğunu söyledi.

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