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Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? Vakalar en çok hangi illerde arttı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı

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Giriş: 20.04.2021 14:32
Güncelleme:20.04.2021 14:42
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak." ifadelerine yer verdi.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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