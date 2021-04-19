Son dakika: Koronavirüs hastalarına çok önemli ilaç uyarısı

Son dakika haberine göre Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, evde koronavirüs tedavisi gören vatandaşların, filyasyon ekipleri tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmadığını söyledi. Çelen, "İnsanlar antiviralleri kullanınca daha da kötüleşeceklerini sanıyorlar veya klinik bulgularının hafif olması nedeniyle çok da kullanmak istemiyorlar, şeklinde bir yorum çıkıyor ortaya. Halbuki zaten ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor, bunu vurgulamak istiyorum." dedi.