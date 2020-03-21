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21.03.2020

Korona testi nasıl yapılıyor? Hastanede neler yapılıyor? Uzman isim A Haber’de cevapladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse ülkemizde 670 kişi yakalandı ve 9 kişi hayatını kaybetti. Tedbirler sıkılaştırılırken hastanelerde artık tek bir kapıdan giriş yapılıyor. Bu giriş sırasında ateş ölçümü yapılıyor. Herhangi bir öksürüğünüzün olup olmadığı soruluyor. Şüpheli bir vaka olduğu anlaşılırsa steril bir ortama götürülüyor. Koronavirüs belirtileri ile birlikte bir sağlık kuruluşuna gidildiğinde o andan itibaren “Nasıl bir süreç sizi bekliyor?”, “Nasıl tetkikler yapılıyor?” uzman isim cevapladı. İç Hastalıkları Uzmanı Taner Kaya, “Şüpheli vaka bu servise geldiğinde önce el dezenfektanı kullanıyor. Sosyal mesafe korunarak hastanın kaydı yapılıyor. İlk muayenesi yapılıp doğruluğu tespit ediliyor. Örneklerimiz koruyucu kıyafetler giyinilerek yapılıyor. Numune odalarımızda birçok eşya azaltılmış durumda. Çünkü teması en aza indirmek gerekiyor. Numune alınması esnasında damlacık alınması yoluyla bulaştığı için etrafa sıçrayabilir. Gerekli tedbirler alınıyor.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar...
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