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Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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BEYAZ SARAY'DAN BİRİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişiye yapılan koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. ABD'yi tedirgin eden haberde, söz konusu kişinin Donald Trump ve Pence ile yakın teması bulunmadığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde çalışan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Pence'in Basın Sözcüsü Katie Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Pence'in ofisindeki bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.

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TRUMP VE PENCE İLE TEMASI YOK

Açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın ya da Pence'in, Kovid-19 tespit edilen kişi ile yakın bir teması olmamıştır." ifadesine yer veren Miller, söz konusu kişinin temasa geçtiği diğer kişiler için de gerekli prosedürlerin uygulandığını vurguladı.

Pence, aynı zamanda Beyaz Saray'da kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstleniyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı rakamlara göre, ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 14 bin 322'ye, ölü sayısı ise 210'a ulaştı.

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