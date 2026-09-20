MSB'den Eurofighter Typhoon paylaşımı: İngiltere'deki uçak bakım tesisleri incelendi

Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları kapsamında Birleşik Krallık ile yürütülen Eurofighter Typhoon tedarik projesinde yeni bir adım atıldı. Milli Savunma Bakanlığı, uzman personelin 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde Birleşik Krallık'taki Coningsby Hava Üssü'nde bulunan uçak bakım tesislerini incelediğini açıkladı. Bakanlık, ziyaretin bakım-idame süreçlerinin planlanması, teknik altyapı uyumu ve ortak iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi.