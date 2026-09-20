Bayraktar TB2'ye ASELSAN dokunuşu: Elektronik harp testi Yunanistan'da gündem oldu

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli teknolojileri yeni bir gösterimle sahneye çıktı. Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları, ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik destek, elektronik harp ve radar sistemleriyle test edildi. Konya'da gerçekleştirilen demo gösteriminde TB2'lere entegre edilen ANTIDOT 2 ES-100 Elektronik Destek Podu, ANTIDOT 2 EA-200 Elektronik Harp Podu ve FULMAR 200 Sentetik Açıklıklı Radar Podu görev yaptı. Testler, Yunan basınında da gündem oldu.