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Dünya nüfusu yer değiştiriyor: Göçün ardında hangi gerçekler var?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dünya nüfusu yer değiştiriyor: Göçün ardında hangi gerçekler var?

İnsanlık tarihi boyunca devletleri, sınırları ve toplumları değiştiren en büyük hareketlerden biri olan göç, bugün de dünyanın en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Dünyada yaklaşık 304 milyon insan, doğduğu ülkenin dışında yaşıyor. Savaşlar, ekonomik krizler, iç çatışmalar ve iklim değişikliği milyonlarca insanı yeni yaşam alanları aramaya yönlendirirken, A Haber'in "Analiz" haberinde küresel göç haritasındaki değişim ve 2050'ye giderken dünyayı bekleyen yeni tablo mercek altına alındı.

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