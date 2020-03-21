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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan Avrupa’da mahsur kaldı! Koronavirüs açıklaması geldi

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'da sürdürdüğü eğitim hayatını Hollanda'da sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'ye dönmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağına takılan Alkan, Avrupa'da durumun çok kötü olduğunu söyledi. İtalya'daki arkadaşlarına çok üzüldüğünü söyleyen Alkan, Hollanda'da evden çıkamadıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 09:48
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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan Avrupa’da mahsur kaldı! Koronavirüs açıklaması geldi

İtalya'da eğitim hayatını sürdürdükten sonra erasmus için Hollanda'ya taşınan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, 'İtalya çok kötü, oradaki arkadaşlarıma çok üzülüyorum' dedi

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan Avrupa’da mahsur kaldı! Koronavirüs açıklaması geldi

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'dan Hollanda'ya yerleştiğini açıkladı.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan Avrupa’da mahsur kaldı! Koronavirüs açıklaması geldi

Erasmus programı için Amsterdam'da bulunan Zeynep Alkan koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Alkan, 'İtalya çok kötü, oradaki arkadaşlarıma çok üzülüyorum' dedi.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan Avrupa’da mahsur kaldı! Koronavirüs açıklaması geldi

Alkan, "İtalya'da olsaydım belki de bir yıl boyunca evden çıkamıyor olacaktım. Ama durum burada da kötü bugün 20 kişi ölmüş. Karantinada herkes, kapalı her yer" ifadelerini kullandı.

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Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan Avrupa’da mahsur kaldı! Koronavirüs açıklaması geldi

Öte yandan Zeynep Alkan'ın Türkiye'ye dönmek istediği, ancak uçuş yasağına takıldığı öğrenildi.