ANA SAYFA
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan Avrupa’da mahsur kaldı! Koronavirüs açıklaması geldi
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İtalya'da sürdürdüğü eğitim hayatını Hollanda'da sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'ye dönmek isteyen ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağına takılan Alkan, Avrupa'da durumun çok kötü olduğunu söyledi. İtalya'daki arkadaşlarına çok üzüldüğünü söyleyen Alkan, Hollanda'da evden çıkamadıklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 21.03.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 09:48
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6