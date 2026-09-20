Toroslar'da 4 çoban kız kardeşin bir günü nasıl geçiyor?

Toroslar'ın zirvesinde, sisin ve çam kokusunun arasında başlayan bir hayat mücadelesi... Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çukurbağ köyünde, 1300 metre yükseklikte yaşayan dört kız kardeş, bir yandan Yörük kültürünü yaşatıyor, bir yandan da gelecekleri için çalışıyor. Yaklaşık 20 metrekarelik naylon çadırda yaşamlarını sürdüren kardeşler, bin küçükbaş hayvanın bakımını üstlenirken süt sağıyor, peynir ve tereyağı hazırlıyor, aynı zamanda eğitim hayalleri için sınavlara hazırlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Miras, bu zorlu ve umut dolu yaşamın bir gününe konuk oldu.