Corona virüse (koronavirüs) aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu. Maltepe ve Kartal Sahili'ne adeta akın eden vatandaşlardan bazıları balık tuttu, bazıları piknik yaptı, bazıları da spor yaptı. Korona virüsüne aldırmadan sahile giden vatandaşların oluşturduğu kalabalık havadan görüntülendi.