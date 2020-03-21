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Corona virüse (koronavirüs) aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da sahiller, korona virüs tehlikesine aldırmayıp kendisini dışarı atan vatandaşlarla doldu. Maltepe ve Kartal Sahili'ne adeta akın eden vatandaşlardan bazıları balık tuttu, bazıları piknik yaptı, bazıları da spor yaptı. Korona virüsüne aldırmadan sahile giden vatandaşların oluşturduğu kalabalık havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 10:40
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Corona virüse koronavirüs aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi

Dünyada etkisini sürdüren korona virüsüne karşı her alanda alınan önlemler günden güne devam ediyor. İstanbul'da bazı vatandaşlar ise havayı güzel bularak korona virüs tehlikesine aldırmadan kendilerini dışarı attı.

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Corona virüse koronavirüs aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi

Evde kalın uyarılarına kulak asmayan vatandaşlar Maltepe ve Kartal Sahili'ne adeta akın etti.

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Corona virüse koronavirüs aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi

Kimi vatandaşlar balık tuttu, kimisi arkadaşlarıyla beraber piknik yaptı, kimisi ailece sahilde yürüyüş yaptı kimisi de spor yaptı.

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Corona virüse koronavirüs aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi

Temiz hava almak için dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar sahilde kalabalık oluşturdu.

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Corona virüse koronavirüs aldırmadılar! Sahile akın eden vatandaşlar havadan böyle görüntülendi

Evinin sahile yakın olduğunu belirten bir vatandaş, "Temiz hava almak için çıktık, evimiz yakın. Sahilde de çok kalabalık yok. Dışarı çıktık, temiz hava alıyoruz. Uzak durmaya çalışıyoruz. Maske kullanmıyorum. Kullanmak çok mantıklı gelmedi" dedi.