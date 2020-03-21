Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs (koronavirüs) testi için 1250 TL aldılar
Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti. Vatandaşın koronavirüs tedirginliğini fırsatçılar paraya çevirdi. Ölümcül virüsün bulaşıp bulaşmadığını belirleyen test ise özel laboratuvarda 1200-1250 liraya yapılıyor. Sonuçlar e-posta veya telefonla bildiriliyor. Pozitif çıkanlar karantinada bekletilmeden elini kolunu sallayarak laboratuvardan ayrılıyor.
Giriş Tarihi: 21.03.2020 09:21Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 09:27