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Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs (koronavirüs) testi için 1250 TL aldılar

Çin'de ortaya çıkan ve büyük bir hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti. Vatandaşın koronavirüs tedirginliğini fırsatçılar paraya çevirdi. Ölümcül virüsün bulaşıp bulaşmadığını belirleyen test ise özel laboratuvarda 1200-1250 liraya yapılıyor. Sonuçlar e-posta veya telefonla bildiriliyor. Pozitif çıkanlar karantinada bekletilmeden elini kolunu sallayarak laboratuvardan ayrılıyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 09:27
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Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs koronavirüs testi için 1250 TL aldılar

Corona virüs Kovid-19'un insan vücudunda tespit etmek için hastanelerde ve gerekli hallerde ücretsiz gerçekleştirilen PCR testinin bazı özel labaratuvarlarda fahiş fiyata yapıldığı ortaya çıktı.

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Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs koronavirüs testi için 1250 TL aldılar

Milliyet'in haberine göre Bağdat Caddesi ve Feneryolu'nda şubesi bulunan iki laboratuvarı aradığımızda Kovid-19 testinin 1200 ve 1250 liraya yapıldığı tespit edildi.

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Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs koronavirüs testi için 1250 TL aldılar

Bu özel labaratuvarlara başvuranlara sonuçlar e-posta veya telefonla da iletilirken, olası vakaların karantinada bekletilmeden elini kolunu sallayarak merkezlerden ayrıldığı bilgisi geldi.

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Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs koronavirüs testi için 1250 TL aldılar

Uzmanlar ise test sonuçları belli olana kadar karantina şartları veya izolasyon uygulanması gerektiğini belirtirken, özel labaratuvarlarda Kovid-19 testinin yasal olmadığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Testlerin yapılmasında üç şart aranıyor. Yurt dışından gelmişseniz, ateş ve öksürüğünüz varsa test yapılır."

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Fırsatçılar bunu da yaptı! Bedava olan corona virüs koronavirüs testi için 1250 TL aldılar

"Diğer riskli durum yurtdışından biriyle yakın temas halinde bulunmuş, ateş ve öksürük sorunları yaşıyorsanız bu durumda da PCR yapılır. Bu iki seçeneğin dışında ateş, öksürük veya akciğerde bulgu varsa, hekimin insiyatifi doğrultusunda test yapılabilir. Kamu veya özel fark etmez, testler ücretsiz yapılmak zorundadır. Testler İl Sağlık Müdürlüğü uzmanlarına teslim edilir ve sonuçlar bu merciiden beklenir. Sonuçları saptayacak labaratuvarın Dünya Sağlık Örgütü veya uluslararası kalite stadartları kriterlerine uygun olması gerekir" dedi.