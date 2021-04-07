07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları'nın uçağı düştü! Konya Valisi Vahdettin Özkan A Haber'de olayla ilgili bilgiler verdi

Son dakika: Konya'da Türk Yıldızları'nın uçağı düştü! Konya Valisi Vahdettin Özkan A Haber'de olayla ilgili bilgiler verdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.04.2021 15:06
Güncelleme:07.04.2021 15:11
Son dakika haberi... Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Konya Valisi Vahdettin Özkan A Haber canlı yayınında kaza ile ilgili bilgiler verdi. Özkan, “Eğitim uçağımız maalesef düşmüş. 3. Ana Jet Komutanlığı’ndan havalanmış. Günlük planlı uçuş Türk Yıldızları dediğimiz.. Maalesef 1 şehidimiz var. Başımız sağ olsun." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan kazaya ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan'dan kazaya ilişkin açıklama
Teknik bir arıza olabilir
"Teknik bir arıza olabilir"
Konya Valisi A Haber'de kaza hakkında bilgiler verdi
Konya Valisi A Haber'de kaza hakkında bilgiler verdi
Konya'da askeri uçak düştü
Konya'da askeri uçak düştü
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak?
CHP şirazesinden koptu
CHP şirazesinden koptu
Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi
Mehmetçiğin son teknoloji üs bölgesi
Başkan Erdoğan'dan 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!
Başkan Erdoğan'dan 'CHP'nin darbeci zihniyeti' videosu!
ANALİZ - Bildirinin hedefi: Küresel güç olan Türkiye
ANALİZ - Bildirinin hedefi: Küresel güç olan Türkiye
Daha Fazla Video Göster