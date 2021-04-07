Son dakika haberi... Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Konya Valisi Vahdettin Özkan A Haber canlı yayınında kaza ile ilgili bilgiler verdi. Özkan, “Eğitim uçağımız maalesef düşmüş. 3. Ana Jet Komutanlığı’ndan havalanmış. Günlük planlı uçuş Türk Yıldızları dediğimiz.. Maalesef 1 şehidimiz var. Başımız sağ olsun." dedi.

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