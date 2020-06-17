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Son dakika: Komandolar Haftanin'de! Parolaları: Ara – Bul – Yok et! |Video

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Giriş: 17.06.2020 16:19
Güncelleme:17.06.2020 16:30
Irak’ın kuzeyindeki PKK’lılar için sonun başlangıcı hafta başında düzenlenen Pençe – Kartal harekatıyla başlamıştı. Terör hedefleri 30’dan fazla savaş uçağıyla yerle bir edilmişti. Şimdi sıra dünyanın şüphesiz en iyi askeri Türk komandolarında! Gece saatlerinde sınır ötesinde bu kez Pençe – Kaplan operasyonu başlatıldı. Önce belirlenen hedefler obüs toplarıyla vuruldu. Ardından komandolar karadan Irak’ın kuzeyine girdi. Aldıkları emir ise aslında her şeyi anlatıyor: Teröristler fare deliğine de girmiş olursa bulun. İşte süpürme harekatının detayları…

Irak'ın kuzeyindeki PKK'lılar için sonun başlangıcı hafta başında düzenlenen Pençe – Kartal harekatıyla başlamıştı. Terör hedefleri 30'dan fazla savaş uçağıyla yerle bir edilmişti. Şimdi sıra dünyanın şüphesiz en iyi askeri Türk komandolarında! Gece saatlerinde sınır ötesinde bu kez Pençe – Kaplan operasyonu başlatıldı. Önce belirlenen hedefler obüs toplarıyla vuruldu. Ardından komandolar karadan Irak'ın kuzeyine girdi. Aldıkları emir ise aslında her şeyi anlatıyor: Teröristler fare deliğine de girmiş olursa bulun. İşte süpürme harekatının detayları…

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Son dakika: Pençe Kartal hava harekatı sonrası kara harekatı olacak mı? A Haber canlı yayında açıkladı SON DAKİKA: PENÇE KARTAL HAVA HAREKATI SONRASI KARA HAREKATI OLACAK MI? A HABER CANLI YAYINDA AÇIKLADI

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