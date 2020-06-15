Son dakika: Pençe Kartal hava harekatı sonrası kara harekatı olacak mı? A Haber canlı yayında açıkladı

Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi. Operasyon 81 terör hedefinin başarıyla imha edildiğin ilan edildi. Peki bu operasyon neden yapıldı? Operasyonun perde arkasında neler var? Kuzey Irak'a düzenlenen harekat İran'a mesaj mı? Hava harekatı sonrası bir kara harekatının başlama ihtimali var mı? Tüm bu soruların yanıtını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği açıklandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından düzenlenen ve "Pençe-Kartal Operasyonu" adı verilen harekat öncesinde hedefler özenle seçildi.

Yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları düzenledikleri harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'taki terör yuvalarını imha etti.

BÜYÜK ORANDA YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI

Harekatın planlaması sırasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilirken aynı özen harekatın icrasında da sergilendi. Sadece terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler imha edilirken harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

İHA'LAR DA GÖREV ALDI 81 HEDEF KISA SÜREDE İMHA EDİLDİ

Harekatta savaş uçaklarının yanı sıra İHA'lar da görev aldı. Bunların yanı sıra havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçakları da harekata katıldı.

KARA HAREKATI OLUR MU?

Yapılan operasyonun perde arkasını A Haber canlı yayınında anlatan Kerim Ulak, hava operasyonun ardından bir kara harekatı düzenlenir mi? sorusuna ise "Türkiye bölgeye birçok kez girdi-çıktı şeklinde kara harekatı gerçekleştirmişti. Bu kara harekatlarında terör örgütünün çok önemli noktaları yerle bir edilmişti. Türkiye bu hava harekatıyla Irak hükümetine mesaj verdi. Verilen mesajda, 'buradaki terör yuvalarını kontrol etmezseniz , temizlemezseniz daha da ileri gideriz tıpkı Suriye'de olduğu gibi yerle bir ederiz.' denildi. Kuzey Irak'taki özerk Barzani yönetimi dünkü operasyonda Türkiye'nin yanında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Ulak, operasyon ile Kuzey Irak ve Suriye arasındaki terör koridorunun önünün kesilmesinin hedeflendiğini, Suriye'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik olası operasyonda Kuzey Irak'a kaçışları engellemek olduğunu söyledi.

ABD'nin Kuzey Irak'taki terör örgütlerine hava destekli lojistik yardımlarının hava destekli sürdüğünün canlı yayında açıklayan Ulak, bu yardımların yakın zamanda gerçekleştiğini ifade etti.

KARTAL-PENÇE OPERASYONU İRAN'A MESAJ MI?

Ulak, Kuzey Irak'a yapılan hava operasyonunun İran'a mesaj niteliği taşıdığı, İran sınır hatları içerisindeki terör yuvalarını temizlemeye kararlıysanız biz buna hazırız bu harekat gibi harekatlar İran'daki terör yuvalarına da düzenlenebilir işbirliği yapılabilir mesajı verdiğini söyledi. Bu kapsamna İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Türkiye ziyareti bu kapsamda çok önemli diyen Ulak, İran'da 5 terör kampı var, Zarif ile yapılacak görüşmede bu terör yuvalarının temizlenmesinin masada olduğunun altını çizdi.

TERÖR YUVALARI YERLE BİR EDİLDİ

Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'ta belirlenen hedefler bir bir vuruldu. Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında söz konusu bölgelerdeki 81 hedef kısa sürede imha edildi.