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Son dakika! 'Koltuk krizi'nin perde arkasında AB içinde güç çatışması var! A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 08.04.2021 16:03
Güncelleme:08.04.2021 16:39
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'inde Başkan Erdoğan tarafından kabul edildi. Külliye'deki oturma protokolü ise sosyal medyada çok konuşuldu. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali yaşanan bu krizin perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'deki ziyaretine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki oturma protokolünde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen nasıl devre dışı bırakıldı?

A Haber canlı yayınında konuşan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, "Yaşanan bu olayla ilgili Avrupa Birliği'nin resmi kuruluşları ve üst düzey yetkililerinden bir yorum gelmediğini bunun da AB'nin kendi içerisinde bir güç çekişmesi ve güç savaşı olduğu iddialarını güçlendiriyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaşanan gelişmeyi "Son derece faydalı ve verimli görüşme oldu. Artık somut adımların atılması gerektiğini de vurguladık. Cumhurbaşkanı'mızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır" ifadeleri kullanmıştı.

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