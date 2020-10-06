Son dakika haberi... 4 Ekim’de yapılan parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi. Gösteriler daha da büyüyecek mi? Muhalifler ne istiyor? Eski Cumhurbaşkanı neden kaçırıldı? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kırgızistan’da yaşayan Anadolu Ajansı muhabiri Nezir Aliyev ülkede yaşanan olayları aktardı.

4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçları iptal edildi. Gösteriler daha da büyüyecek mi? Muhalifler ne istiyor? Eski Cumhurbaşkanı neden kaçırıldı? A News yayın koordinatörü Orhan Sali, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kırgızistan'da yaşayan Anadolu Ajansı muhabiri Nezir Aliyev ülkede yaşanan olayları aktardı.

Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ise seçimlerin iptal edilmesinin ardından A Haber canlı yayınına tekrar bağlanarak son gelişmeleri anlattı.

Bu Kırgızistan'ın iç işleri. Dış ilişkiler bağlamında bakmak çok doğru olmayabilir. Önemli olan husus Kırgızistan'da anayasa çerçevesinde seçimlerle ilgili olarak bir karar alınması. Biraz önce gelen bir haber burada Kırgızistan Yüksek Seçim Kurulu bir karar almış ve seçimlerin iptali yönünde bir karar alındığı yönünde bir haber geldi. Büyük ihtimalle seçimler önümüzdeki dönemde tekrarlanacak.

ÇOK BAŞLI BİR SİYASİ YAPILANMA VAR

Şu anda karışık bir süreç var. Çok başlı bir siyasi yapılanma var. Tam olarak kim güçlü durumdadır kim ülkeyi idare edecek o şu anda tam olarak net değil. Önümüzdeki birkaç gün böyle geçecek gibi gözüküyor. Taşlar yerine yavaş yavaş oturunca daha net bir şey söyleme fırsatı olacak. Eski Cumhurbaşkanı hapisten çıktı artık ve eski iktidarı onu tekrar hapse sokma ihtimali olmayacaktır diye tahmin ediyorum.