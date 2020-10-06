Son dakika... Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentosu işgal edildi

Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamento işgal etti.

SEÇİM SONUCUNU TANIMAYAN MUHALEFET SOKAĞA İNDİ

Kırgızistan'da çok sayıda kişi, dünkü parlamento seçimlerinde sonuçlarla oynandığını öne sürerek sokaklara çıktı.

Eski Sovyet ülkesinde çok sayıda kentte protesto düzenlenirken protestocular başkent Bişkek'te bir araya geldi.

Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullandı.

Seçime katılan 16 partiden yalnızca dördü yüzde 7'lik seçim barajını geçebildi ve bunlardan üçünün Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile bağlantılı.

Uluslararası gözlemciler seçimlerde oy karşılığı para dağıtanlar olduğuna dair söylentiler bulunduğunu, seçmenlerin tehdit edildiğini ve endişe duymak için meşru gerekçeler olduğunu açıkladı.