Son dakika: Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ parmağı mı var? Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat A Haber'e anlattı
Son dakika haberi... Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarının ardından halk sokaklara döküldü. Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Parlamentoyu işgal etti. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ terör örgütünün parmağı mı var? Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber canlı yayınında Kırgızistan'daki son gelişmeleri anlattı.
Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarının ardından halk sokaklara döküldü. Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Parlamentoyu işgal etti. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ terör örgütünün parmağı mı var? Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber canlı yayınında Kırgızistan'daki son gelişmeleri anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KIRGIZİSTAN'DA NELER OLUYOR?
4 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinden sonra, parlamentoya girmek isteyen 16 siyasi partiden yüzde 7'lik seçim barajını geçebilen sadece 4 parti oldu. Bunlardan bir tanesi de muhalefete katılarak sadece 3 partinin seçim barajını geçtiğini ileri sürerek halk tepki gösterdi. Dolayısıyla seçimlerin yenilenmesini talep etti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov bir açıklama yaptı ve siyasi partileri itidale davet etti. Tekrar yüksek seçim komisyonunun oy verme sürecini değerlendirmesini eğer yanlışlıklar varsa düzeltilmesini ve gerekiyorsa tekrar seçim yapılmasını önerdi. Şu anda bunu bekliyoruz.
TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI
Şu anda vatandaşlarımızın durumu iyi. Bütün vatandaşlarımızdan bu önümüzdeki birkaç gün içinde sakin bir şekilde evlerinde kalmalarını istiyoruz.
FETÖ PARMAĞI VAR MI?
Onu söylemek şu aşamada kim ne yaptı arka planda ona daha detaylı olarak irdelemeden sağlıklı bir şekilde söylemek mümkün değil. Ancak şu var burada bazı siyasi partiler ve parlamentoya giremeyen bazı siyasi partiler ve parlamentoyu giremeyen bazı siyasi partiler içerisinde FETÖ'ye yakın FETÖ yapılanmasıyla bağlantılı olan birçok milletvekili adayı vardı. Ve bunlar bu seçimlerde parlamentoya giremeyeceklerdi o ortaya çıkmıştı. Ve çok büyük tepki gösterdiler. Dolayısıyla oradan yola çıkarak o grubun da gayrimemnun olduğunu söylemek mümkün.