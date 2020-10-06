FETÖ PARMAĞI VAR MI?

Onu söylemek şu aşamada kim ne yaptı arka planda ona daha detaylı olarak irdelemeden sağlıklı bir şekilde söylemek mümkün değil. Ancak şu var burada bazı siyasi partiler ve parlamentoya giremeyen bazı siyasi partiler ve parlamentoyu giremeyen bazı siyasi partiler içerisinde FETÖ'ye yakın FETÖ yapılanmasıyla bağlantılı olan birçok milletvekili adayı vardı. Ve bunlar bu seçimlerde parlamentoya giremeyeceklerdi o ortaya çıkmıştı. Ve çok büyük tepki gösterdiler. Dolayısıyla oradan yola çıkarak o grubun da gayrimemnun olduğunu söylemek mümkün.