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13.11.2019

Son dakika: Kıran-6 operasyonu neyi amaçlıyor? Kıran-6 hangi illerde yapılıyor?

Terör örgütü PKKya karşı Kıran-6 operasyonu başladı. Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor. Peki, Kıran-6 operasyonu neyi amaçlıyor? Kıran-6 nasıl gerçekleşiyor? Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.
Son dakika: PKKya 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başladı SON DAKİKA: PKK'YA 2360 PERSONELLE KIRAN-6 OPERASYONU BAŞLADI

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