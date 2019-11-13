Son dakika: Kıran-6 operasyonu neyi amaçlıyor? Kıran-6 hangi illerde yapılıyor?

Terör örgütü PKKya karşı Kıran-6 operasyonu başladı. Van, Hakkari ve Şırnak illeri kırsalında Faraşin Bölgesindeki operasyona, Jandarma Komando, JÖH, Güvenlik Korucuları ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 360 personel katılıyor. Peki, Kıran-6 operasyonu neyi amaçlıyor? Kıran-6 nasıl gerçekleşiyor? Ayrıntıları A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak aktardı.