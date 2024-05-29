29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Son dakika: Katil İsrail’e kınama tezkeresi TBMM'de kabul edildi! BMGK'ya acil toplanma çağrısı
Terör devleti İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkerede "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz." ifadelerini yer aldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.