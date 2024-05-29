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Son dakika: Katil İsrail’e kınama tezkeresi TBMM'de kabul edildi! BMGK'ya acil toplanma çağrısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 16:14
Terör devleti İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkerede "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz." ifadelerini yer aldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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