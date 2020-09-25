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Son dakika: Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen böyle gözaltına alındı
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani olaylarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te, 37 kişinin yaşamını yitirdiği, Kobani olayları olarak bilinen terör eylemlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde evinde arama yapılan Ayhan Bilgen, zırhlı araçla İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.