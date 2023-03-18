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Son dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: 4.6 ile sallandı | AFAD son depremler

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Giriş: 18.03.2023 08:59
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 08.14'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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