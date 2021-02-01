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Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı
Son dakika haberi... Ege'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirdi.
Son dakika haberi... Ege'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirdi.