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Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 01.02.2021 11:23
Güncelleme:01.02.2021 11:31
Son dakika haberi... Ege'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi... Ege'de peş peşe korkutan depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde 4'ün üzerinde 4 deprem oldu. Bu depremler ne anlama geliyor? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de değerlendirdi.

Son dakika: İzmir’deki depremler ne anlama geliyor? Ege’deki art arda depremler neyi işaret ediyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: İZMİR'DEKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR? EGE'DEKİ ART ARDA DEPREMLER NEYİ İŞARET EDİYOR? PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE YANITLADI
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