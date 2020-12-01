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Son dakika: İzmir'de FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 848 personele ihraç talebi

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Giriş: 01.12.2020 09:04
Güncelleme:01.12.2020 09:08
Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 18’i Albay 848 muvazzaf askeri personel hakkında FETÖ’den toplanan delilleri, idari yönden gereğinin yerine getirilmesi talebiyle Kuvvet Komutanlıklarına gönderdi. Başsavcılık ayrıca Ankesör ile FETÖ imamları ile irtibat kurdukları anlaşılan çoğu muvazzaf asker 82 şüpheli hakkında ise İzmir merkezli 38 ilde yeni bir operasyon başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörlü telefonlar üzerinden Fethullahçı Terör Örgütü mensupları ile irtibat kurdukları belirlenen TSK personeline yönelik yeni bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında çoğu muvazzaf asker 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Başsavcılık çok önemli bir girişimde daha bulundu. 848 muvazzaf personel hakkında FETÖ'den toplanan delillerin gereğinin yapılması üzerine kuvvet komutanlıklarına gönderdi.



82 GÖZALTI KARARI

Edinilen bilgilere göre, FETÖ imamları ile örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışma sonucunda tespit edilen 70'i muvazzaf Uzman Çavuş olmak üzere toplam 82 şüpheli hakkında İzmir ve 38 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince müştereken uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gece 01.00'de başlatılan operasyon kapsamında adreslere baskınlar düzenlenirken çok sayıda gözaltı yapıldı.



848 PERSONELE İHRAÇ TALEBİ

Başsavcılık ayrıca idari yönden işleme yeterli terör örgütü iltisakları bulunduğu tespit edilen; 848 personel hakkında delilleri ihtiva eden şahıs dosyaları hazırlanarak idari yönden gereğinin takdir ve ifası için ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderdi. Dosyası kuvvet komutanlıklarına gönderilen askeri personelden 18'inin muvazzaf Albay rütbesinde oldukları öğrenildi.

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