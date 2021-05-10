10 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!

Son dakika: İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2021 10:20
Güncelleme:10.05.2021 10:57
Son dakika haberi... Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere işgalci İsrail askerleri müdahale ediyor. Şiddet yükselerek devam ediyor. İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anından ilk görüntüler.

Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere işgalci İsrail askerleri müdahale ediyor. Şiddet yükselerek devam ediyor. İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anından ilk görüntüler.

MESCİD-İ AKSA İMAMI A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI

Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin.

Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Boyraz, "Gazeteciler olarak hep bir arada durmaya çalışıyoruz ama biz de plastik mermiyle ses bombaları attılar. Çatışma hala devam ediyor. Sedyede Mescid-i Aksa'dan çıkarılan bir yaralı görüyorum gözünden kolundan vurulmuş." dedi.

İşte vahşetin en net görüntüsü İŞTE VAHŞETİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anından yeni görüntüler! İŞTE MESCİD-İ AKSA'NIN İŞGAL ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER!

Yaşanan dehşeti A Haberde anlattı YAŞANAN DEHŞETİ A HABER'DE ANLATTI

Mescid-i Aksa imamı A Haberde açıkladı: Yahudiler işgale hazırlanıyor MESCİD-İ AKSA İMAMI A HABER'DE AÇIKLADI: YAHUDİLER İŞGALE HAZIRLANIYOR
Mescid-i Aksada nöbet tutanlara saldırı MESCİD-İ AKSA'DA NÖBET TUTANLARA SALDIRI
Mescid-i Aksada Erdoğan ve Türkiye sloganları... MESCİD-İ AKSA'DA ''ERDOĞAN'' VE ''TÜRKİYE'' SLOGANLARI...
İsrail’de namaz kılanlara kanlı saldırı! İSRAİL'DE NAMAZ KILANLARA KANLI SALDIRI!
Terörist İsrail Mescid-i Aksada kan döktü! TERÖRİST İSRAİL MESCİD-İ AKSA'DA KAN DÖKTÜ!
İsrailden Mescid-i Aksaya baskın! İSRAİL'DEN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ne yazık ki 1 şehidimiz var
"Ne yazık ki 1 şehidimiz var"
PKK'nın kaçırdığı kızına böyle seslendi!
PKK'nın kaçırdığı kızına böyle seslendi!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anından yeni görüntüler!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anından yeni görüntüler!
On binlerce kişiye ceza kesildi
On binlerce kişiye ceza kesildi
İşte vahşetin en net görüntüsü
İşte vahşetin en net görüntüsü
Mescid-i Aksa'dan Başkan Erdoğan’a seslendi!
Mescid-i Aksa'dan Başkan Erdoğan’a seslendi!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!
İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!
Yaşanan dehşeti A Haber'de anlattı
Yaşanan dehşeti A Haber'de anlattı
Kız kaçırma kavgası! Kan oluk oluk aktı
Kız kaçırma kavgası! Kan oluk oluk aktı
Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı
Mescid-i Aksa'da İsrail saldırısı
Mehmetçik NATO Tatbikatı için yola çıktı!
Mehmetçik NATO Tatbikatı için yola çıktı!
CHP'li yönetici uyuşturucu ile yakalandı
CHP'li yönetici uyuşturucu ile yakalandı
Daha Fazla Video Göster