Son dakika: İşte Mescid-i Aksa’nın işgal anı!

Son dakika haberi... Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere işgalci İsrail askerleri müdahale ediyor. Şiddet yükselerek devam ediyor. İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anından ilk görüntüler.

Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere işgalci İsrail askerleri müdahale ediyor. Şiddet yükselerek devam ediyor. İşte Mescid-i Aksa'ya işgal girişimi anından ilk görüntüler.

MESCİD-İ AKSA İMAMI A HABER'DE AÇIKLAMIŞTI

Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin.

Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz, bölgeden son gelişmeleri aktardı. Boyraz, "Gazeteciler olarak hep bir arada durmaya çalışıyoruz ama biz de plastik mermiyle ses bombaları attılar. Çatışma hala devam ediyor. Sedyede Mescid-i Aksa'dan çıkarılan bir yaralı görüyorum gözünden kolundan vurulmuş." dedi.