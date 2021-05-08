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Mescid-i Aksa imamı A Haber'de açıkladı: Yahudiler işgale hazırlanıyor

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Giriş: 08.05.2021 22:17
Son dakika haberi... A Haber ekranlarına konuk olan Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri, Yahudilerin Pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını söyledi.

YAHUDİLER MESCİD-İ AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR

Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin.

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