Son dakika: Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim A Haber'de son durumu anlattı: Ne yazık ki 1 şehidimiz olduğu haberini de aldık

Son dakika haberi... İlk kıblemiz Mescid-i Aksa işgalci İsrail tarafından işgal ediliyor. Filistin eski Sağlık Bakanı Basem Naim, Doğu Kudüs'teki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Naim, “Durum çok tehlikeli. Ses bombaları, plastik mermiler kullanılıyor. Filistinli kardeşlerimiz direniyor ancak ellerinde hiçbir şekilde bir şey yok. Orada kadınlar ve çocuklar da var. Durum çok ciddi. Ne yazık ki 1 şehidimiz olduğu haberini de aldık. İsrail orantısız bir güç kullanıyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN