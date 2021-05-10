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Kudüs’te cami hopörlerinden İslam dünyasına çağrı: Ümmetin şerefi çiğneniyor!

A Haber
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Giriş: 10.05.2021 12:08
Güncelleme:10.05.2021 12:08
Kudüs’te cami hopörlerinden İslam dünyasına çağrı yapılıyor.Gelen yeni görüntülerde “Camilerimiz yakılıyor, ümmetin şerefi çiğneniyor! Salahaddin nerede? Şahit ol Allahım, yerleşimciler ancak cesetlerimizin ve ruhlarımızın üstünden geçerek bu mescide girerler. Ya onlar ya biz Allahım. Aksa bizimdir, onların asla olmayacaktır." ifadeleri yer aldı.
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