Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Yahudiler Ramazan ayının başından beri kışkırtılıyor

BİZ SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu saldırının tüm insanlığa yapıldığını söyleyen Çelik, yarın bu saldırının uluslararası toplum tarafından kınanmayacağını ifade etti. "Biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diyen Çelik, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz" diyen Çelik, İsrail'in provokasyon çıkarmak için planlı hareket ettiğini ifade etti. Çelik ayrıca, İsrail'in her türlü kutsalı çiğnediğini söyledi.