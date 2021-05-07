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Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Yahudiler Ramazan ayının başından beri kışkırtılıyor

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Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Yahudiler Ramazan ayının başından beri kışkırtılıyor

AHaber CANLI YAYIN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Kudüs'te tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

SES ÇIKARACAK ÜLKE SAYISI AZ

Bu saldırının insanlığa ve ahlaka sığmadığını belirten Soylu, "dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır" dedi. "Kudüs'ün başkent ilan edenlerle bunu sorgulamak lazım" diyen Bakan Soylu, Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısının az olduğunu ifade etti.

ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM ETSİNLER

Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin diyen Süleyman Soylu, saldırının sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldığını ifade etti. Kendi içindeki problemleri öteleyen bir batı dünyası var diyen Bakan Soylu, saldırıyı kınadıklarını bir kez daha ifade etti.

İSRAİL'İN NASIL ŞIMARTILDIĞINI GÖRÜYORUZ

Bu davranışlarla bizim kalbimizi acıtmaya çalışıyorlar diyen Bakan Soylu, bunun farkında olduklarını söyledi. ABD'nin Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse ve İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırının da bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI

İSRAİL HER RAMAZAN BİR KAOS PLANI HAZIRLIYOR

Her Ramazan ayında aynı şeylerin olduğunu söyleyen Çelik, İsrail hükümetinin her Ramazan ayı için bir kaos planı hazırladığını ifade etti. Ramazan ayı başladığında uyarılarını yaptıklarını belirten Çelik, bu noktaya bir anda gelinmediğini ifade etti.

ŞİDDET İSRAİL HİMAYESİNDE

Birkaç gün öncesinde iftar yapanlara saldırıldığını belirten Çelik, Filistinlilerin evlerinden atıldığı söyledi. Filistinlilere karşı şiddetin yükseltildiğini belirten Çelik, şiddeti İsrail'in himaye ettiğini söyledi.

"EN ACI ZAMANDA..."

Olaylar olmadan İsrail'in böyle bir adım attığını belirten Çelik, İsrail'in bir provokasyon içinde olduğunu ifade etti. Çelik, en acı zamanda saldırganı koruyanların, 53 tane yaralı Filistinliyi görmediğini söyledi.

MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

" kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ

Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine değinen Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Mescid-i Aksa'nın statüsünün uluslararası olarak belirlendiğini söyleyen Çelik, dünyanın bu duruma neden sessiz kaldığını sordu.

YAHUDİLER KIŞKIRTILDI

Yahudilerin kışkırtıldığını söyleyen Çelik, Mescid-i Aksa'nın duvarlarında kurşun deliklerini gördüklerini söyledi. Barış ortamından bahsetmenin şu durumda mümkün olmadığını söyleyen Çelik, ABD'nin elçiliğini taşıması sonrasında bu durumu İsrail'in saldırılarını rahatlattığını söyledi.

BİZ SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bu saldırının tüm insanlığa yapıldığını söyleyen Çelik, yarın bu saldırının uluslararası toplum tarafından kınanmayacağını ifade etti. "Biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diyen Çelik, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz" diyen Çelik, İsrail'in provokasyon çıkarmak için planlı hareket ettiğini ifade etti. Çelik ayrıca, İsrail'in her türlü kutsalı çiğnediğini söyledi.

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