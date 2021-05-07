Türkiye'den üst üste Kudüs'teki İsrail terörüne tepki! Yahudiler Ramazan ayının başından beri kışkırtılıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Kudüs'te İsrail tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI
SES ÇIKARACAK ÜLKE SAYISI AZ
Bu saldırının insanlığa ve ahlaka sığmadığını belirten Soylu, "dini bağlantılar üzerinden oluşan bir terör saldırısıdır" dedi. "Kudüs'ün başkent ilan edenlerle bunu sorgulamak lazım" diyen Bakan Soylu, Türkiye dışında ses çıkarabilecek ülke sayısının az olduğunu ifade etti.
ÜÇ MAYMUNU OYNAMAYA DEVAM ETSİNLER
Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin diyen Süleyman Soylu, saldırının sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldığını ifade etti. Kendi içindeki problemleri öteleyen bir batı dünyası var diyen Bakan Soylu, saldırıyı kınadıklarını bir kez daha ifade etti.
İSRAİL'İN NASIL ŞIMARTILDIĞINI GÖRÜYORUZ
Bu davranışlarla bizim kalbimizi acıtmaya çalışıyorlar diyen Bakan Soylu, bunun farkında olduklarını söyledi. ABD'nin Kudüs'ü nasıl başkent ilan etmişse ve İsrail'i nasıl şımartmışsa bu saldırının da bunun bir sonucu olduğunu ifade etti.
ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI
İSRAİL HER RAMAZAN BİR KAOS PLANI HAZIRLIYOR
Her Ramazan ayında aynı şeylerin olduğunu söyleyen Çelik, İsrail hükümetinin her Ramazan ayı için bir kaos planı hazırladığını ifade etti. Ramazan ayı başladığında uyarılarını yaptıklarını belirten Çelik, bu noktaya bir anda gelinmediğini ifade etti.
ŞİDDET İSRAİL HİMAYESİNDE
Birkaç gün öncesinde iftar yapanlara saldırıldığını belirten Çelik, Filistinlilerin evlerinden atıldığı söyledi. Filistinlilere karşı şiddetin yükseltildiğini belirten Çelik, şiddeti İsrail'in himaye ettiğini söyledi.
"EN ACI ZAMANDA..."
Olaylar olmadan İsrail'in böyle bir adım attığını belirten Çelik, İsrail'in bir provokasyon içinde olduğunu ifade etti. Çelik, en acı zamanda saldırganı koruyanların, 53 tane yaralı Filistinliyi görmediğini söyledi.
MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR
"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir" diyen Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasının en büyük takipçisi olduğunu belirterek Filistin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
ULUSLARARASI TOPLUMA SESLENDİ
Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için önemine değinen Çelik, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Mescid-i Aksa'nın statüsünün uluslararası olarak belirlendiğini söyleyen Çelik, dünyanın bu duruma neden sessiz kaldığını sordu.
YAHUDİLER KIŞKIRTILDI
Yahudilerin kışkırtıldığını söyleyen Çelik, Mescid-i Aksa'nın duvarlarında kurşun deliklerini gördüklerini söyledi. Barış ortamından bahsetmenin şu durumda mümkün olmadığını söyleyen Çelik, ABD'nin elçiliğini taşıması sonrasında bu durumu İsrail'in saldırılarını rahatlattığını söyledi.
BİZ SESİMİZİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Bu saldırının tüm insanlığa yapıldığını söyleyen Çelik, yarın bu saldırının uluslararası toplum tarafından kınanmayacağını ifade etti. "Biz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" diyen Çelik, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
"Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz" diyen Çelik, İsrail'in provokasyon çıkarmak için planlı hareket ettiğini ifade etti. Çelik ayrıca, İsrail'in her türlü kutsalı çiğnediğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat geldi! 90 gün yok, faiz ise cabası! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, TEB, Garanti...
- Kabine toplantısı son dakika: Berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Mekanlar 17 Mayıs'ta açılacak mı?
- Ve şartlar belli oldu! 180 gün geri ödemesiz 3 yıl vadeli 100.000 TL kredi imkanı! İlave istihdam...
- Fırsatlar havada uçtu, kapış kapış gidiyor! Mayıs ayı kampanyaları 2021! Citroen, Renault, Opel, Ford, Fiat…
- İşçiye çift ödeme müjdesi! Çalışan herkesin hesabına yatacak! En az 329 lira ödeme...
- TWT coin nedir, işlem görüyor mu? TWT coin ne kadar, kaç TL ne kadar? TWT coin yorum...
- Ziraat GYO halka arz sonuçları belli oldu mu? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? Yorumlar...
- Okullar 10-11-12 Mayıs'ta tatil mi? Okullar bayramda kaç gün tatil olacak? MEB açıkladı...
- Evde bakım ve KÇÖ bayramdan önce yatacak mı? Gelir kaybı destekleri ne zaman ödenecek?
- Sınavlar için kritik tarih... AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınav tarihleri...
- Resmi tatil ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı tatili hangi gün başlayacak, kaç gün olacak?