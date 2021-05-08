İsrail’de namaz kılanlara kanlı saldırı! İsrail baskınlarla neyi hedefliyor?





Burada sevindirici olan İslam aleminin son dönemlerde ABD ile olan ilişkiler sebebiyle İsrail konusunda çok fazla ağırlık vermemeleri, zulmü görmezden gelmeleri yerine dünden beri İslam ülkelerinin birçoğundan ciddi kınama mesajları geldi.



Esas olarak büyük bir çoğunluk Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu, Filistinlilere ve Müslümanlara ait olduğu; dolayısıyla İsrail'in bu tür saldırılara kesinlikle son vermesi, işgale son vermesi, Kudüs'te yapmaya çalıştığı haksız ihlallere, Kudüslülerin evlerini ellerinden alma girişimlerine son vermesi gerektiğinin altını çizmek durumunda kaldılar.





Bu arada ABD ve İsrail ilişkisi belki de dünyadaki en tuhaf ilişki. ABD'yi file, İsrail'i fareye benzeten birçok uzman, farenin fili emrine aldığı ve fili istediği şekilde kullandığı şeklinde bir değerlendirme yaparlar ki bu bir bakıma doğrudur.