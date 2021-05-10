Son dakika: İsrail’den Mescid-i Aksa’ya işgal girişimi! Yaşanan dehşeti bölgeden A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere işgalci İsrail askerleri müdahale ediyor. Şiddet yükselerek devam ediyor. Anadolu Ajansı Ortadoğu Editörü Turgut Alp Boyraz son durumu aktardı. Boyraz, “Gazeteciler olarak hep bir arada durmaya çalışıyoruz ama biz de plastik mermiyle ses bombaları attılar. Çatışma hala devam ediyor. Sedyede Mescid-i Aksa’dan çıkarılan bir yaralı görüyorum gözünden kolundan vurulmuş" dedi.

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