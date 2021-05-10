Son dakika: İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Müslümanlara saldırdı

HASTALARA BİLE ZULÜM

Dışarıda bekleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise polise taş ve şişe atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayı, saldırıda 10 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını ve polisin Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı yaralıların hastaneye naklinin geciktiğini kaydetti.