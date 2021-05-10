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Son dakika: İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Müslümanlara saldırdı

Son dakika haberleri... polisi, işgal altındaki ’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika: İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Müslümanlara saldırdı

Son dakika haberleri... polisi, işgal altındaki 'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale ediyor.

Dünyanın gözü önünde Filistinlilere yönelik zulmüne devam eden İsrail, sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile saldırdı. Sivillerin göz ve yüzlerine hedef alarak nişan alan işgalci askerler biri 1 yaşında bebek 90 kişiyi yaraladı.

İsrail polisi, dünyanın gözü önünde Ramazan ayı boyunca Filistinlilere yönelik zulmüne devam ediyor. Önceki akşam Doğu Kudüs'te ibadet eden Filistinlilere saldıran ve 205 kişiyi yaralayan İsrail güçleri dün de sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine insanlık dışı muamele etti.

Haremi-i Şerif'teki sabah namazının ardından yüzlerce kişi, Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra arasında toplanarak ve Hamas bayrakları açtı. "Canımız kanımız feda olsun sana ey Aksa" ve "Hepimiz Şeyh Cerrah'ız" (İsrail'n Filistinlileri evlerinden çıkarmak istediği mahallenin adı) şeklinde sloganlar atan yüzlerce kişi, daha onra Aksa'nın Aslanlı Kapı ve Hutta Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

HASTALARA BİLE ZULÜM

Dışarıda bekleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. Filistinli gençler ise polise taş ve şişe atarak karşılık verdi. Filistin Kızılayı, saldırıda 10 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığını ve polisin Aslanlı Kapı'yı kısa bir süre giriş çıkışlara kapatması nedeniyle bazı yaralıların hastaneye naklinin geciktiğini kaydetti.

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