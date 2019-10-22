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22.10.2019

Son dakika... İşte harita üzerinde Rusya ile anlaşmaya varılan Suriye mutabakatının detayları |Video

Son dakika haberi... Türkiye,  Rusya ile 10 maddelik bir anlaşmaya Suriye konusunda mutabık kaldı. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Rusya ile gerçekleştirilen mutabakatın detaylarını A Haber canlı yayınında harita üzerinde gösterdi. YPG, 150 saat içerisinde Türkiye'nin belirlediği Güvenli Bölge dışına çıkarılacak. Kamışlı hariç 10 km derinlikte Türk-Rus askeri kuvvetleri ortak devriye atacak. İşte detaylar...

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