Son dakika... İşte harita üzerinde Rusya ile anlaşmaya varılan Suriye mutabakatının detayları |Video

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya ile 10 maddelik bir anlaşmaya Suriye konusunda mutabık kaldı. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Rusya ile gerçekleştirilen mutabakatın detaylarını A Haber canlı yayınında harita üzerinde gösterdi. YPG, 150 saat içerisinde Türkiye'nin belirlediği Güvenli Bölge dışına çıkarılacak. Kamışlı hariç 10 km derinlikte Türk-Rus askeri kuvvetleri ortak devriye atacak. İşte detaylar...