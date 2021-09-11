Son dakika: İstanbulluların çilesi bitmiyor! Sultangazi'de bozulan İETT trafiği kilitledi

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İETT otobüsleri sık sık yeni sorun ve skandallarla gündeme geliyor. Son arıza vakası Sultangazi'de meydana geldi. Sultangazi'nin en yoğun lokasyonlarından olan 1. Cebeci caddesinde, arıza yapan körüklü İETT otobüsü yolda kaldı. Öte yandan İstanbullular neredeyse her gün yaşanan arıza kaynaklı ulaşım aksamasına bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

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