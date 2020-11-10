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Son dakika: İstanbul'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haberi...İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.12 Kasım günü başlayacak olan kısıtlama kararından başta doktorlar, sağlık çalışanları, işletme sahibi, esnaf, çiftçi vb. meslek gruplarında çalışan 65 yaş üstündeki kişiler muaf tutulacak..