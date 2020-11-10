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Son dakika: İstanbul'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

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Giriş: 10.11.2020 22:46
Güncelleme:10.11.2020 22:49
Son dakika haberi...İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.12 Kasım günü başlayacak olan kısıtlama kararından başta doktorlar, sağlık çalışanları, işletme sahibi, esnaf, çiftçi vb. meslek gruplarında çalışan 65 yaş üstündeki kişiler muaf tutulacak..
İstanbul'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
İstanbul'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
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