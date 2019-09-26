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26.09.2019
Son dakika: İstanbul Silivri'de korkutan deprem |Video son depremler
Son dakika haberi.. İstanbul'dan korkutan bir deprem haberi daha geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 10.32'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
Salı günü de, Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem olmuştu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
Salı günü de, Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem olmuştu.
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