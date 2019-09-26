Son dakika: İstanbul'da deprem anı böyle görüntülendi

İstanbul’daki 5,8 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Marmara Bögesi’nde şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sonrası birçok ilde vatandaşlar sokaklara döküldü. Deprem anının en net görüntüsü kameralara yansıdı. Avizenin beşik gibi sallandığı görüntü depremin şiddetini de gözler önüne serdi.