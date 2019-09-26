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26.09.2019

Son dakika: İstanbul deprem! Son depremin şiddeti/büyüklüğü kaç |Video

Son dakika haberi: İstanbul'da peş peşe depremler... İstanbul Silivri açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından bir deprem daha saat 14 sularında gerçekleşti. Son depremin şiddeti ise 5,7 olarak açıklandı.

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