Son dakika: İstanbul deprem! Son depremin şiddeti/büyüklüğü kaç |Video

Son dakika haberi: İstanbul'da peş peşe depremler... İstanbul Silivri açıklarında sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından bir deprem daha saat 14 sularında gerçekleşti. Son depremin şiddeti ise 5,7 olarak açıklandı.