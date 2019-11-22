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22.11.2019

Son dakika: İstanbul Çekmeköy'de askeri alanda korkutan yangın! İlk görüntüler |Video

İstanbul Çekmeköy'de askeri alan içerisinde bulunan ormanlık bölgede yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı ve son dakika gelişmelerini paylaştı. İşte korkutan yangından ilk görüntüler ve son durum hakkında ilk bilgiler...

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