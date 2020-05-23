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Son dakika: İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor |Video

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Giriş: 23.05.2020 11:50
Güncelleme:23.05.2020 11:50
Son dakika haberi; İslam İşbirliği Teşkilatı, olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantının ana gündem maddesi ise İsrail'in 'ilhak' planı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail'in "Batı Şeria'yı ilhak" planının görüşüleceği İİT İcra Komitesi Olağanüstü Bakanlar Toplantısı kararı, Türkiye'nin öncülüğünde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yürüttüğü telefon diplomasisiyle alındı.

Filistin yönetimi, toplantı konusundaki resmi talebini İİT'ye Ramazan Bayramı'ndan sonra iletecek.

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