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Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berde'de 2 nokta füzelerle vuruldu! A Haber patlama noktasında

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Giriş: 05.10.2020 12:00
Güncelleme:05.10.2020 12:01
Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine engel olamadıkları için sivilleri hedef almaya devam ediyor. Mingeçevir ve Terter'in arından Berde kenti de hedef alındı. Berde kentinde 2 nokta füzelerle vuruldu. A Haber ekibi patlama bölgesinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine engel olamadıkları için sivilleri hedef almaya devam ediyor. Mingeçevir ve Terter'in arından Berde kenti de hedef alındı. Berde kentinde 2 nokta füzelerle vuruldu. A Haber ekibi patlama bölgesinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Son dakika: İşgalci Ermenistan yine sivilleri hedef aldı! Berdede 2 nokta füzelerle vuruldu! A Haber patlama noktasında SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN YİNE SİVİLLERİ HEDEF ALDI! BERDE'DE 2 NOKTA FÜZELERLE VURULDU! A HABER PATLAMA NOKTASINDA

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