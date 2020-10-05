Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine engel olamadıkları için sivilleri hedef almaya devam ediyor. Mingeçevir ve Terter'in arından Berde kenti de hedef alındı. Berde kentinde 2 nokta füzelerle vuruldu. A Haber ekibi patlama bölgesinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İşgalci Ermenistan Azerbaycan ordusunun ilerleyişine engel olamadıkları için sivilleri hedef almaya devam ediyor. Mingeçevir ve Terter'in arından Berde kenti de hedef alındı. Berde kentinde 2 nokta füzelerle vuruldu. A Haber ekibi patlama bölgesinde yaşanan tahribatı gözler önüne serdi. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.