Son dakika: İlk kez A Haber'de açıklandı! İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı | VİDEO

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Mayıs Salı günü yapmış olduğu açıklamaya göre, bugün 28 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam vakası sayısı ise bugün itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiğini ilk kez A Haber açıkladı! İşte il il corona virüsten vefat eden kişilerin sayısı...