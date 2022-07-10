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SON DAKİKA: İHA'lar havalandı! Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 10.07.2022 17:41
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
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